Події

19:15 06.08.2022

Українські підрозділи завдали ударів на Херсонському та Донецькому напрямках, знищено 30 окупантів і склад боєприпасів

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Минулої доби військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України завдали ударів на півдні та сході країни, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"На Херсонському напрямку завдали чергових втрат противнику. Військовим вдалося знищити три бойові броньовані машини, склад із боєкомплектом і три одиниці автомобільної техніки", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 30 окупантів. Артилерійські підрозділи відкрили вогонь, знищивши ротний командно-спостережний пункт, а також два танки, дві артилерійські системи, міномет, дві одиниці автомобільної техніки та ЗРК "Тор".

 

Теги: #вмс #удар #росія

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