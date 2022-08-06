Події

20:57 06.08.2022

СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

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СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

Співробітники Служби безпеки України викрили двох російських агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області.

"За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали і передавали ворогові розвіддані про важливі інфраструктурні об'єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ. Отримані дані окупанти використовували для завдання прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, зокрема щодо позицій українських захисників", - повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, у результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено кілька об'єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, а також завдано шкоди об'єктам соціальної інфраструктури.

Зловмисники, за даними слідства, потрапили в поле зору російських спецслужб завдяки неприхованим проросійським поглядам.

"Із початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий відповідальний за збір розвідінформації на території Миколаївського регіону. Надалі він був посередником між співробітниками ФСБ, що координували його дії, і коригувальниками. Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об'єктами, що цікавлять ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Для виконання деяких завдань залучали своїх знайомих", - зазначають у СБУ.

У ході обшуків, проведених на місцях проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч.3 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Теги: #сбу #україна #фсб #викриття

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