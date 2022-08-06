Україна і Туреччина на рівні міністрів обговорили прискорення відвантажень зерна в рамках Стамбульської ініціативи

Плани подальшого прискорення відвантажень зерна в рамках підписаної 22 липня Стамбульської ініціативи обговорив телефоном міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар з міністрами оборони та інфраструктури України Олексієм Резніковим та Олександром Кубраковим.

Як йдеться у повідомленні у твіттері Міноборони Туреччини, відбувся обмін думками щодо останньої ситуації з відвантаженням зерна та було висловлено задоволення роботою Спільного координаційного центру (СКЦ).

Раніше в рамках Стамбульської зернової ініціативи з портів України вже вийшло чотири судна із 84,5 тис. тонн кукурудзи.

Перше – Razoni під прапором Сьєрра-Леоне із 26,5 тис. тонн з Одеси – вже пройшло всі перевірки та рухається до порту призначення у Лівані.

З трьох інших суден, що йшли караваном, СКЦ у суботу розпочав інспекцію судна Navistar під прапором Панами, яке перевозить 33 тис. тонн кукурудзи з Одеси до Ірландії та стоїть на якорі на північ від Стамбула, зазначає Міноборони Туреччини.

За його даними, друге судно з каравану Rojen під мальтійським прапором, яке перевозить 13 тис. тонн кукурудзи з порту Чорноморськ до Англії, у суботу кинуло якір на північ від Стамбула і його огляд відбудеться у неділю вранці.

Крім того, у суботу ввечері в рамках Стамбульської зернової ініціативи в український порт прибуло перше від початку війни судно за зерном – Fulmar S під прапором Барбадосу, повідомив міністр інфраструктури України Кубраков.

Міністр не уточнив порт призначення, проте згідно з інформацією ресурсу MarineTraffic судно прямувало до порту Чорноморськ.