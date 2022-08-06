Події

20:28 06.08.2022

МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, які загрожують безпеці Запорізької АЕС

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МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, які загрожують безпеці Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) засудило насильницькі дії, що здійснюються в районі Запорізької АЕС у м. Енергодар, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я вкрай стурбований учорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який наголошує на цілком реальній небезпеці ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та довкіллю в Україні та за її межами", - йдеться в заяві Гроссі, оприлюдненій пресслужбою МАГАТЕ.

Він зазначив, що будь-яка військова активність, спрямована на об'єкт чи з нього, буде рівносильна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками.

"Я рішуче і терміново закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкта з його шістьма реакторами", - наголосив він.

Гроссі також наголосив, що упродовж чотирьох місяців готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на Запорізьку АЕС.

"Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов'язано з МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати - і знову наполягати - на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і Росії", - сказав Гроссі.

Теги: #магате #запорізька_аес

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