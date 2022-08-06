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13:33 06.08.2022

Президент запропонував Раді затвердити рішення РНБО від 5 серпня Про санкції проти РФ

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Президент запропонував Раді затвердити рішення РНБО від 5 серпня Про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Документ № 7640 зареєстрований 6 серпня і переданий на розгляд комітету.

Текст проєкту постанови на сайті парламенту поки що не оприлюднений.

Теги: #рнбо #санкції #зеленський

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