Події

07:26 06.08.2022

Міністр оборони США відвідає Латвію

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Міністр оборони США відвідає Латвію

Голова Пентагону Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи і відвідає, зокрема, Латвію, повідомляє Міноборони США.

У повідомленні наголошується, що у європейське турне Остін вилетить 8 серпня. Спочатку він прибуде до Штутгарта (ФРН).

"Потім глава Пентагону вирушить до Латвії, де зустрінеться з високопоставленими керівниками, щоб запевнити їх у готовності США зберігати присутність у Латвії та у всьому Балтійському регіоні", - поінформували в американському оборонному відомстві.

 

 

Теги: #візит #латвія #остін

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