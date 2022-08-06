Палестинці з Гази запустили десятки ракет у бік Ізраїлю

Ізраїльські військові поінформували про приблизно 80 ракет, запущених бойовиками угрупування "Ісламський джихад" із сектору Гази ввечері в п'ятницю, повідомляють ЗМІ Ізраїлю.

При цьому, згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, понад 30 ракет не долетіли до ізраїльської території і впали ще в секторі Гази незабаром після запуску. Ще 33 снаряди вдалося збити за допомогою системи ПРО "Залізний купол". Інші 13 ракет розірвалися на ізраїльській території, проте повідомлень про постраждалих не надходило.

У п'ятницю ізраїльська армія розпочала операцію "Світанок" проти палестинських радикальних угруповань із сектору Гази. Зокрема, надходили повідомлення про загибель в результаті ізраїльського удару одного з ватажків Ісламського джихаду.