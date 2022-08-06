Події

07:09 06.08.2022

ЗС України на півдні знищили майже 80 окупантів і 40 одиниць техніки ворога

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ЗС України на півдні знищили майже 80 окупантів і 40 одиниць техніки ворога

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили майже 80 окупантів і 40 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Підтверджено втрати ворога - 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

У командуванні додали про знищення 6 складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

Крім того, вражені два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії у Чорнобаївці, один командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи у Брускінському та район зосередження озброєння й техніки в Олешках.

Остаточні втрати ворога уточнюються

 

 

 

Теги: #ліквідація #південь #ворог

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