Російські окупанти повторно обстріляли Запорізьку АЕС та Енергодар

Російські окупанти у другій половині дня повторно обстріляли майданчик Запорізької АЕС та місто Енергодар, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у Телеграм-каналі у п'ятницю.

"Ввечері 5 серпня російські терористи повторно обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Енергоатома", окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Висока пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Як зазначили у компанії, перед обстрілами представники російського "Росатома" спішно покинули станцію.

"Вірогідно, вони знали, що готується атака", - допустили в "Енергоатомі".

Наразі український персонал ЗАЕС перебуває на місці та виконує всі заходи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та ліквідує наслідки пошкоджень.

Також у другій половині дня п'ятниці російські окупанти обстріляли з РСЗВ Енергодар.

"Близько двох годин тому рашисти обстріляли місто Енергодар, яке є супутником Запорізької атомної електростанції. Кількість постраждалих наразі уточнюється", - повідомили в НАЕК у Телеграм-каналі о 18:41.

Як поінформували в "Енергоатомі", загарбники розбомбили електропідстанцію "Промінь", внаслідок чого майже все місто (6 із 7 мікрорайонів) залишилося без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода.

"Це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють рашисти!" - резюмували в компанії.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС у результаті першого ворожого обстрілу в п'ятницю близько 14.30 відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії.

"Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС", – повідомила НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ОРУ (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. В результаті вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулися дизель-генератори.

"Загарбники продовжують влаштовувати терор і наражати на небезпеку весь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!", - закликали в "Енергоатомі".

Гендиректор МАГАТЕ Маріо Гроссі на Десятій оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 2 серпня заявив, що ситуація на окупованій ЗАЕС щодня погіршується, оскільки внаслідок її окупації порушено всі сім принципів ядерної безпеки.