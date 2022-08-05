Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

Більше ніж половина українців стала співвідносити себе з Православною церквою України (ПЦУ), йдеться у результатах дослідження "Динаміка релігійної самоідентифікації населення України", проведеного 6-20 липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як зазначається у результатах дослідження, якщо у червні 2020 року з ПЦУ себе асоціювали 34% опитаних, у червні 2021 року – 42%, то у липні 2022 року цей показник досяг 54%.

Водночас якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ збільшення цієї частки відбувалося за рахунок православних без конкретизації церкви (22% у 2020 році, 12% у 2021 та 14% у 2022 році), то за останній рік – за рахунок асоціюючих себе з Українською православною церквою (Московського патріархату) – у 2020 році їх було 15%, у 2021 – 18%, у 2022 – лише 4%.

Частка греко-католиків за цей час майже не змінилася (8% у 2020, 9% у 2021, 8% у 2022 році), як і частка римо-католиків, протестантів та інших християнських церков (по 1-2% у кожної за кожного опитування). Дещо зріс відсоток атеїстів (8% у 2020, 7% у 2021, 10% у 2022 році).

Заявили, що сповідують іслам чи іудаїзм, у всіх випадках менше ніж 1% опитаних.

У 2022 році у всіх регіонах більше людей ідентифікують себе з православ'ям, а також саме з ПЦУ (від 59% у центрі до 42% на сході країни). З УПЦ (МП) ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (на сході та півдні –5-6%). Водночас із заходу на схід із 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату. Також із заходу на схід із 4% до 17% зростає частка атеїстів.

Серед усіх лінгво-етнічних категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Серед російськомовних етнічних росіян таке переважання найменше, але 36% з них відносять себе саме до ПЦУ, а до УПЦ (МП) – 13%. Серед україномовних українців прихильників ПЦУ та УПЦ (МП) 58% та 3% відповідно. Найбільше атеїстів серед російськомовних етнічних українців (17%).

У віковому розрізі найбільше атеїстів серед молоді молодше 30 років (22%), найменше у категорії 60-69 років (5%). Прихильників ПЦУ найменше у першій категорії (43%), найбільше в останній (64%).

З греко-католицизмом, навпаки, найбільше себе співвідносить молодь (10%), з УПЦ (МП) та протестантизмом – люди віком 50-59 років (7% та 4% відповідно). Православними без конфесії себе частіше називали люди віком 40-49 років (17%), вони ж найчастіше вагалися з відповіддю (5%).

Загалом 72% українців назвали себе православними (найменше на заході країни – 59%), 8% греко-католиками (на заході 26%, в інших макрорегіонах близько 1%), 10% – атеїстами.

Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2 000 респондентів у всіх регіонах, контрольованих до 24 лютого. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників близьких до 50% та 1,1% – для показників близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але результати все одно зберігають високу репрезентативність і дають змогу достатньо надійно аналізувати суспільні настрої населення, зазначають у КМІС.