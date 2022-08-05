Події

11:55 05.08.2022

Прокуратура передала АРМА майже 500 млн грн заарештованих коштів

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Прокуратура передала АРМА майже 500 млн грн заарештованих коштів

За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва до управління АРМА передано заарештовані кошти у розмірі майже 500 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

У повідомленні міськпрокуратури у п'ятницю зазначається, що прокурори окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами присвоєння майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств, діючи у взаємодії з представниками незаконно створених органів влади так званої "ЛНР", здійснив перереєстрацію вказаного підприємства в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти товариства, розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - йдеться у повідомленні

За інформацією прокуратури, у межах провадження за клопотанням прокурора накладено арешт на банківські рахунки товариства та його засновника.

"За рішенням суду, грошові кошти, розміщені на заарештованих рахунках у сумі близько 500 млн гривень, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", - уточнюють у прокуратурі Києва.

Теги: #кошти #арма

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