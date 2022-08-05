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08:56 05.08.2022

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

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Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Перший караван із трьох суден з українським зерном вийшов рано вранці у п'ятницю з портів Великої Одеси, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії", - написав він у фейсбуці.

Кубраков зазначив, що сьогоднішнім караваном відновлено судноплавство з порту "Чорноморськ".

"Розраховуємо, що гарантії безпеки наших партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - наголосив міністр.

За його словами, для цього планується забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. "Хоча "зерновий коридор" вже запрацював на вихід, наша мета – повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити до наших портів під навантаження і перший захід очікується вже завтра", - зазначив міністр.

За його словами, мета - 3 і більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу. Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі.

 

 

Теги: #зерно #експорт

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