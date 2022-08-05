США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

Американська влада, як і раніше, готова до діалогу з Росією щодо формування майбутнього системи контролю над озброєннями, повідомив спецпредставник президента США з ядерного нерозповсюдження Адам Шейнман.

"Ми готові відновити діалог із Росією з метою визначення майбутнього сучасної системи контролю над озброєннями", - сказав він у ході виступу на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Крім того, за його словами, за цією тематикою США "намагаються підтримувати та розширювати канали зв'язку з КНР".

Президент США Джо Байден раніше цього літа заявив про готовність розпочати з Росією переговорний процес щодо досягнення угоди замість СНО-3, термін дії якої спливає у 2026 році.