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07:32 05.08.2022

Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

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Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі домовилися про спільну роботу щодо підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці, повідомляють японські ЗМІ.

"Ми також підтвердили продовження тісної співпраці для підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці", - заявив Кісіда журналістам за підсумками зустрічі.

Прем'єр-міністр повідомив, що Токіо засудив навчання КНР та запуски ракет.

"Я поінформував спікера Пелосі про те, що той факт, що китайські балістичні ракети приземлилися поблизу японських вод, включно з винятковою економічною зоною, загрожує нашій національній безпеці і Японія рішуче засудила такі дії", - сказав Кісіда.

Він зазначив, що поведінка Китаю серйозно впливає "на мир та стабільність у регіоні та за його межами".

Пелосі прибула до Японії після візиту до Південної Кореї у четвер, де вона пообіцяла підтримати денуклеаризацію Північної Кореї.

У п'ятницю у спікера Палати представників США також запланована зустріч із японським колегою, спікером нижньої палати парламенту Хіроюкі Хосодою.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі в четвер звернувся із закликом до влади КНР негайно припинити навчання навколо Тайваню.

Раніше стало відомо, що балістичні ракети, випущені КНР у рамках навчань, влучили у виняткову економічну зону Японії. Ракети впали на південний захід від острова Хатерума в архіпелазі Рюкю, що належить до японської префектури Окінава.

Хатерума розташований неподалік Тайваню, а також від контрольованих Токіо островів Сенкаку (китайська назва - Дяоюйдао) у Східно-Китайському морі, територіальну приналежність яких оскаржує Пекін. Також неподалік знаходиться японський острів Йонагуні, який є вкрай важливим для оборонних позицій Сил самооборони Японії.

 

 

Теги: #японія #зустріч #премєр #пелосі

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