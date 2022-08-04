Міністр оборони Канади направила до Великої Британії інструкторів для навчання українських військових

До 225 військовослужбовців Канадських збройних сил (CAF) проведуть навчання українських військових на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Я санкціонувала відправку до 225 військовослужбовців CAF до Сполученого Королівства, де вони навчатимуть українських новобранців, оскільки ті прагнуть збільшити свої сухопутні сили перед незаконною війною Путіна", - написала Ананд у твіттері у четвер увечері.

"Коли минулої зими ми призупинили операцію UNIFIER в Україні, ми взяли на себе зобов'язання відновити тренування, коли і де це можливо. Сьогодні ми виконуємо своє зобов'язання, спираючись на понад 600 млн дол військової допомоги, яку ми направили Україні з лютого", - додала глава канадського оборонного відомства.

Як повідомлялося, на початку поточного року Канада оголосила про розширення операції UNIFIER – місію канадських збройних сил із забезпечення військової підготовки та підтримки українських сил, у рамках якої з 2015 року Канада підготувала близько 33 тисяч українських військових та силовиків, а також про надання військової допомоги на суму понад CAD90 млн.

"У бюджеті на 2022 рік пропонується виділити додатково CAD500 млн у 2022-2023 роках для надання додаткової військової допомоги Україні", - йшлося у проєкті федерального бюджету Канади на 2022 рік (стартував 1 липня).