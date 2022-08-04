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20:45 04.08.2022

Порошенко закликає створити міжнародний трибунал ООН для притягнення до відповідальності РФ за страту полонених в Оленівці

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Порошенко закликає створити міжнародний трибунал ООН для притягнення до відповідальності РФ за страту полонених в Оленівці

Рада безпеки ООН має створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за страту українських військовополонених в Оленівці, щоб країна-агресор була покарана за кожен злочин, заявив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Путін зробив усім нам нестерпно боляче. Однак він хотів перевірити і реакцію світу", – сказав Порошенко у відеозверненні.

Він наголосив, що РФ навмисне убила 54 українських військовополонених, і цей злочин – ще один аргумент визнати РФ країною-спонсором тероризму.

"Московія вбила більше людей, ніж Сирія, Північна Корея, Куба та Іран разом узяті. Тому має доповнити собою цей список терористичних держав", – переконаний Порошенко.

"Я вітаю ініціативу генсека ООН Антоніу Гутерреша зі створення міжнародної місії щодо встановлення фактів загибелі військовополонених-захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. Ми вимагаємо, щоб її вже зараз негайно після створення було допущено до Оленівки", – зазначив Порошенко.

Лідер політсили наголосив, що необхідно також вимагати негайного доступу Червоного Хреста до всіх українських військовополонених для постійної перевірки їхнього стану, звіряння прізвищ та подальшого обміну.

Порошенко зазначив, що українська сторона у тісній координації з партнерами має ініціювати створення міжнародної слідчої групи, яка для тієї частини світу, яка все ще сумнівається у російських злочинах, продемонструє об'єктивне та неупереджене розслідування.

"Найголовніше – необхідно зараз заснувати спеціальний міжнародний трибунал для розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці", – сказав п'ятий президент України.

 

 

Теги: #порошенко #колонія #донецька_область

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