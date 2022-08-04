Ворог із РСЗВ обстріляв село у Запорізькому районі

Причиною гучних вибухів, які чули жителі Запоріжжя сьогодні ввечері, став ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) одного із сіл Запорізького району, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За словами Куртєва, сьогодні між 17-ма і 18-ю годинами в Запоріжжі були чутні вибухи.

"У самому Запоріжжі все спокійно", - написав він у телеграм-каналі.

Як стало відомо, із ворожої реактивної системи залпового вогню було обстріляно село у Запорізькому районі.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула трава.