Резніков: Спроби зрівняти російську агресію та український самозахист, як у матеріалі Amnesty International, – свідчення втрати адекватності

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, як це зроблено у матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет.

"Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України. Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів: росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної; росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених; росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе; росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу", - написав міністр у фейсбуці.

Резніков наголосив, що "будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет".

"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - заявив він.

Міністр оборони зазначив, що Україна є правовою державою, де всебічно аналізують та дають оцінку, зокрема – юридичну, подіям на війні.

"Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - наголосив Резніков.

Раніше організація Amnesty International оприлюднила заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, спрямована не на пошук і донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем і його жертвою.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.