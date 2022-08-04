США нададуть Україні матеріально-технічну допомогу у розмінуванні звільнених територій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Заступник міністра оборони України та заступник голови національного органу з питань протимінної діяльності В'ячеслав Шаповалов зустрівся зі співробітниками американської компанії Tetra Tech – офіційного представника Державного департаменту США в Україні, на якого покладено завдання щодо надання від імені США допомоги нашій країні у сфері протимінної діяльності", - сказала Маляр на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Заступниця міністра зазначила, що наразі Україна потребує матеріально-технічної допомоги для підрозділів, залучених і запланованих для проведення робіт із розмінування на звільнених від кремлівських окупантів територіях.

"Таку допомогу надаватимуть у межах комплексного пакету допомоги з гуманітарного розмінування, який надає Державний департамент США", - розповіла Маляр.