Події

13:34 04.08.2022

До Брянської та Курської областей перекидають підрозділи росармії для маневрів, які відволікатимуть ЗСУ, - управління стратегічних комунікацій

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Російське військове командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах, повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"На станціях Клімово та Суземка Брянської області триває прибуття ешелонів із танками Т-80 із 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу та Льгов-Київський Курської області прибувають ешелони зі складу 144 МСД 20А ВВО з танками зі складу 18 МСД 11 АК балтійського флоту", - повідомило управління у телеграмі у четвер.

В управлінні стверджують, що кількості сил і засобів російських окупаційних військ (РОВ) біля кордону з Сумською та Чернігівською областями недостатньо для відкриття другого фронту, але цей склад може бути використаний для активізації дій на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ.

"На сьогодні РОВ не можуть відкривати другий фронт... недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ", - зазначили в управлінні стратегічних комунікацій.

 

Теги: #війна #зсу

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