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12:49 04.08.2022

Російські окупанти обстріляли Торецьк із артилерії, 8 людей загинули, 4 дістали поранень, зокрема 3 дітей - голова Донецької ОВА

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Російські окупанти обстріляли Торецьк із артилерії, 8 людей загинули, 4 дістали поранень, зокрема 3 дітей - голова Донецької ОВА

Російські окупанти у четвер уранці обстріляли Торецьк із артилерії, внаслідок чого восьмеро людей загинули, четверо дістали поранень, зокрема троє дітей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Восьмеро загиблих, четверо поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11-ї години. Серед чотирьох поранених - троє дітей", - написав Кириленко у телеграмі у четвер.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, окупанти вели обстріл із артилерії, влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

"Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - наголосив голова ОВА.

"Щодня російські окупанти б'ють по цивільних - щодня у нас загиблі і поранені. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! - підсумував він.

 

Теги: #жертви #війна #торецьк

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