Події

08:49 04.08.2022

У Запоріжжі відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, які постраждали в Оленівці

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Сотні мешканців Запоріжжя взяли участь у міській акції-перформансі на підтримку захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту російських окупантів в Оленівці.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у середу ввечері у Запоріжжі біля будівлі облдержадміністрації відбулася театралізована акція "Азовсталь. Вимагаємо негайно повернути наших рідних додому".

Активісти акції створили на площі імпровізовану сцену того, що відбувалося у в'язниці Оленівки, де внаслідок теракту російських військових було вбито і поранено понад сотню "азовців" та інших українських полонених.

Антураж перформансу: залізне ліжко, тюремний матрац та люди, обмотані закривавленими бинтами - покликаний розбудити світ, який має негайно реагувати на злочини Росії на території України, зокрема в Оленівці.

Учасники перформансу звернулися до міжнародної спільноти з проханням допомогти у поверненні українців із російського полону, або на підконтрольну Україні територію, або до "третіх" країн.

"Ми вимагаємо від світу засудити бездіяльність міжнародних організацій - гарантів Женевської конвенції - ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ми вимагаємо повернення всіх захисників Маріуполя та всіх військовополонених, які потрапили до російського полону протягом восьми років війни", - наголосили активісти акції.

Теги: #запоріжжя #акція

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