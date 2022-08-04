За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 34 ворожі боєприпаси

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 10 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, викликані воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (3) та Чугуївському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та дворові забудови", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, близько 15.00 рятувальники виїхали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у сел. Циркуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж і прибудова. Загальна площа пожежі становила близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилося постійно припиняти. О 21:45 усі осередки спалаху вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, рятувальники тричі виїжджали на допомогу комунальникам і населенню та стільки ж для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.