Міська влада Запоріжжя звернулася до прокуратури з вимогою відреагувати на роботу підприємств, які забруднюють повітря

Міська влада Запоріжжя звернулася до місцевої прокуратури з вимогою відреагувати на роботу двох підприємств, через які "у місті неможливо дихати", а місцеві жителі підписують петицію про отруєння повітря у місті, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Як зазначив Куртєв, міська влада не з чуток знає про проблему смороду у повітрі Запоріжжя. Причину екологічної проблеми слід шукати на місцевих підприємствах, доступу для перевірки, яких в умовах воєнного часу немає.

При цьому міська влада Запоріжжя вимагає втрутитися в проблему правоохоронних органів, звернувшись до прокуратури з проханням перевірки діяльності заводу напівпровідників та абразивного комбінату.

Він наголосив, що на час проведення слідства запорожцям ще доведеться відчувати дискомфорт від забруднення у міському повітрі.

Тим часом запорожці активно підписують електронну петицію під назвою "Екологічна катастрофа в Запоріжжі" до Офіційного інтернет-представництва Президента України.

У петиції наголошується, що мешканці міста страждають від забрудненого повітря, запах якого не дозволяє відкрити вікна у будинках, а також провокують масові алергічні реакції, зокрема кашель і чхання.

"Це повна катастрофа, нас живцем цькують" - наголошується в петиції.

Запорожці зазначають, що протягом останнього місяця у вечірній та нічний час у повітрі міста з'являється запах сірки, йоду, горілої проводки та пластмаси.