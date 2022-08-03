Події

20:14 03.08.2022

На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

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На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

У результаті погіршення погодних умов у Київській області сталися масові аварійні відключення електропостачання.

"На сьогодні відключено повністю 7 ліній 10 кВ та 337 ТП, знеструмлено повністю 7 населених пунктів, 13 – частково", - повідомляє Київська ОВА у телеграм-каналі.

Аварійні бригади було переведено у посилений режим роботи. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди. Основні підключення буде виконано до 22:00 3 серпня.

"Звертаємо увагу! За даними Укргідрометцентру, негода у Київській області протримається до кінця доби 3 серпня", - уточнили в ОВА.

 

 

 

Теги: #електрика #відключення #київська_область

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