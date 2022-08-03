Реєстрацію Всеукраїнського патріотичного союзу буде анульовано через тривалу неучасть у виборах

Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Всеукраїнський патріотичний союз" №105-п.п від 18 січня 2005 року.

Як повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідну ухвалу у справі №640/2973/20 суд виніс 21 липня.

Згідно з повідомленням, з відповідним позовом виступило Міністерство юстиції України, оскільки партія ні на виборах президента України, ні на виборах народних депутатів України не реєструвала своїх кандидатів у 2005-2019 роках, чим порушила вимоги закону "Про політичні партії в Україні". Партія заперечувала проти позову, мотивуючи тим, що у 2019 році висувала кандидата на вибори до Верховної Ради, який, однак, не був зареєстрований через відсутність у партії грошей на заставу.

"Факт висування своїх кандидатів на виборах президента України та народних депутатів України на з'їзді політичної партії, які, на думку скаржника, не були судами належним чином досліджені, є важливим етапом у виборчому процесі, однак не вирішальним для цих правовідносин, з якими пов'язується анулювання реєстраційного свідоцтва партії. Вирішальним моментом для завершення процесу висування кандидатів на загальнодержавних виборах є факт прийняття рішення ЦВК про реєстрацію кандидатів від партії на відповідних виборах. Відмова ЦВК зареєструвати кандидатів, висунутих партією, засвідчує недотримання партією вимог закону при висуванні кандидатів, а отже, неналежне виконання свого конституційного обов'язку", - наголошується у рішенні суду.

За відсутності такого факту Мін'юст має законний обов'язок звернутися до суду з позовом про анулювання реєстрації партії, оскільки протягом десятирічного терміну вона не висунула своїх кандидатів на загальнодержавні вибори. "Отже, анулювання реєстрації партії, передбачене цією нормою, є адміністративним заходом, що засвідчує бездіяльність партії", - йдеться у повідомленні.

Також колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду відхилила докази партії, що суб'єкт владних повноважень пропустив визначений законодавством термін для подання цього позову, що виник з 18 січня 2015 року (10 років від дня реєстрації партії). Верховний Суд згоден із висновком суду апеляційної інстанції про те, що уповноважений орган набуває відповідне право на звернення до суду, не обмежене строком, про який зазначав скаржник.