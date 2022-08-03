Події

08:16 03.08.2022

Під Миргородом знову відбудуться стрільби у рамках навчань

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Під Миргородом знову відбудуться стрільби у рамках навчань

Навчальні стрільби проводитимуться на території Миргородської об'єднаної територіальної громади у середу, попередив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!", - написав Лунін у телеграм-каналі.

До складу Миргородської ОТГ, окрім Миргорода, входить 36 сіл Миргородського району Полтавської області. Площа ОТГ 616 кв.км., населення 50,5 тис. осіб.

 

 

 

Теги: #миргород #навчання #попередження

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