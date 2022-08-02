У Байдена знову почався кашель, тест на коронавірус все ще позитивний

У президента США Джо Байдена відновився кашель, водночас він почувається добре, тест на COVID-19 все ще позитивний, йдеться в комюніке його лікаря Кевіна О'Коннора, яке поширив Білий дім.

"Президент, як і раніше, почувається добре, хоча у нього знову почався кашель", - повідомляється в ньому.

"Зроблений вранці тест на COVID-19 залишається позитивним", - наголошується у комюніке.

У суботу у Байдена знову було виявлено коронавірус, через 12 днів після початкового встановлення діагнозу. Тоді президент США вперше отримав позитивний результат тестування на коронавірус.

Раніше лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.