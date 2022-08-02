Події

19:21 02.08.2022

Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

1 хв читати
Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у колабораційній діяльності у зв'язку з організацією політичного заходу на підтримку РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч.6 ст.111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, у травні 2022 року депутат під приводом проведення у місті Нова Каховка спортивних змагань із залученням футбольних команд із РФ та використанням російської символіки організував політичний захід на підтримку країни-агресора.

"Виступаючи перед великою кількістю глядачів, підозрюваний спільно з так званим керівником військово-цивільної адміністрації міста, популяризував РФ та її керівництво. Під час публічного виступу він закликав присутніх до співпраці з окупаційною владою і висловлювався про порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Херсонській області.

 

 

 

Теги: #херсон #депутат #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 30.07.2022
ЗС України заблокували використання російськими окупантами залізничного мосту через Дніпро у Херсоні

ЗС України заблокували використання російськими окупантами залізничного мосту через Дніпро у Херсоні

19:55 27.07.2022
Херсонські партизани підірвали один із екіпажів окупаційної "поліції" міста, один "поліцейський" загинув, другого госпіталізовано

Херсонські партизани підірвали один із екіпажів окупаційної "поліції" міста, один "поліцейський" загинув, другого госпіталізовано

14:28 22.07.2022
Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

18:01 21.07.2022
Загарбники призначили "керівником" тимчасово окупованої Борової ексантимайданівця та учасника талант-шоу

Загарбники призначили "керівником" тимчасово окупованої Борової ексантимайданівця та учасника талант-шоу

12:32 20.07.2022
Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

20:09 16.07.2022
Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

07:19 15.07.2022
Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

07:31 11.07.2022
У Великому Бурлуку на Харківщині підірвали колаборанта Юнакова

У Великому Бурлуку на Харківщині підірвали колаборанта Юнакова

15:00 10.07.2022
ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

15:15 07.07.2022
Київська прокуратура передала до АРМА понад 2,5 млн грн, вилучених у депутата Одеської міськради,

Київська прокуратура передала до АРМА понад 2,5 млн грн, вилучених у депутата Одеської міськради,

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

ОСТАННЄ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

Генштаб ЗСУ: Окупанти намагалися вести штурмові дії на низці напрямків, на кількох мають частковий успіх, на решті були зупинені

Росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА