Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у колабораційній діяльності у зв'язку з організацією політичного заходу на підтримку РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч.6 ст.111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, у травні 2022 року депутат під приводом проведення у місті Нова Каховка спортивних змагань із залученням футбольних команд із РФ та використанням російської символіки організував політичний захід на підтримку країни-агресора.

"Виступаючи перед великою кількістю глядачів, підозрюваний спільно з так званим керівником військово-цивільної адміністрації міста, популяризував РФ та її керівництво. Під час публічного виступу він закликав присутніх до співпраці з окупаційною владою і висловлювався про порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Херсонській області.