У Хрустальному Луганської області росіяни намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ – ГУР Міноборони

У місті Хрустальне на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний луч" розміщувався підрозділ окупаційних військ, проте після завдання вогневого ураження по місцю дислокації ворог не оприлюднив інформацію про втрати, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Вжито комплекс заходів, спрямованих на приховування факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю до Ростова-на-Дону в цивільних автомобілях", - ідеться у повідомленні.

Так, після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ противник активно почав поширювати дезінформацію у ЗМІ, інтернеті та месенджерах, що нібито всі окупанти встигли заздалегідь виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.