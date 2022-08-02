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17:54 02.08.2022

Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

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Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

Американський спецборт Boeing C-40C зі спікером палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, який вилетів у вівторок із Малайзії, приземлився в адміністративній столиці Тайваню Тайбеї, свідчать дані авіаційного сервісу Flightradar.

Літак замість прямого маршруту на острів, вилетівши зі столиці Малайзії Куала-Лумпура, пролетів через повітряний простір Індонезії, а потім на схід від Філіппін і прямує до Тайваню з боку Тихого океану. В такий спосіб він обійшов простір над Південно-Китайським морем, де виконують завдання одразу два китайські авіаносці - "Шаньдун" і "Ляонін".

Тим часом на південний схід від Тайваню розташована авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем ВМС США USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"). До її складу входять ракетний крейсер USS Antietam ("Ентитем") та есмінець USS Higgins ("Гіггінс"). На північ від острова також курсують авіаносні універсальні десантні кораблі America ("Америка") та Tripoli ("Тріполі").

Спікер палати представників Конгресу США Пелосі вирушила з офіційною поїздкою до країн Азії - Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії, йшлося в офіційному повідомленні її офісу. Зазначалося, що Пелосі очолює американську делегацію, метою поїздки якої є проведення переговорів з питань торгівлі, безпеки, кліматичних змін і епідемії COVID-19.

Про можливість її візиту на Тайвань, про який вона раніше заявляла, офіційно не йшлося. Тим часом влада Тайваню підтвердила, що вона прибуде на острів. Пелосі та члени делегації зупиняться у готелі "Гранд Хаятт" в адміністративній столиці Тайваню Тайбеї. Зустріч із владою острова планується в середу о 08:50 за місцевим часом.

Напруженість навколо можливого візиту Пелосі до Тайваню зросла після того, як голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом США Джо Байденом у четвер заявив, що позиція китайського керівництва та народу країни щодо тайванського питання тверда, і що "США повинні поважати "принцип одного Китаю". Він також застеріг Байдена від "гри з вогнем" на тему Тайваню.

Теги: #тайвань #пелосі

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