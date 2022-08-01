Події

20:50 01.08.2022

Український омбудсмен не отримав відповіді від ООН на запити щодо масового вбивства військовополонених в Оленівці

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Український омбудсмен не отримав відповіді від ООН на запити щодо масового вбивства військовополонених в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не отримував відповіді на свої запити від Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо вчинення воєнного злочину з боку російської армії в Оленівці Донецької області, в результаті якого масово загинули українські військовополонені.

"Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Щодо Організації Об'єднаних Націй – у нас ситуація гірша: листи, запити я офіційно надсилаю. Я зробив це в перший день – одразу після трагедії. І якогось адекватного сигналу, навіть не офіційного, особисто я не отримував. Я можу це публічно підтвердити", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у понеділок.

 

 

Теги: #оон #омбудсмен #оленівка

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