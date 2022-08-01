Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України заявив про свою рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ не залишилися безкарними, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

"Через кілька днів після чергового масового вбивства, скоєного російськими збройними силами в Оленівці, і в той час, як воєнні злочини множаться, президент Республіки підтвердив свою підтримку українському народу та його опору і заявив про свою рішучість зробити так, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Відправивши на місце групу судово-медичних експертів, Франція продовжує свою підтримку у цій сфері, передаючи мобільну ДНК-лабораторію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у розмові Макрон підтвердив бажання Франції й надалі підтримувати Збройні сили України, щоб вони могли протистояти російській агресії.

"Він також розповів про результати свого турне минулого тижня до Камеруну, Беніну та Гвінеї-Бісау, під час якого на інформаційному рівні рішуче засудив війну, яку веде Росія, зокрема на африканському континенті", - наголошується в повідомленні.

Президенти домовилися продовжувати спільні зусилля щодо протидії російській дезінформації у глобальному масштабі.

Макрон привітав вихід із Одеського порту першого судна з українським зерном. Він також зазначив, що європейські зусилля щодо експорту українського зерна сухопутним і річковим транспортом триватимуть у рамках коридорів солідарності.

"Насамкінець президент Республіки підтвердив президенту Зеленському своє бажання надати короткострокову макроекономічну підтримку Україні та відновленню країни", - повідомили в Єлисейському палаці.