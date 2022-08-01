Події

20:00 01.08.2022

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

2 хв читати
Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України заявив про свою рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ не залишилися безкарними, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

"Через кілька днів після чергового масового вбивства, скоєного російськими збройними силами в Оленівці, і в той час, як воєнні злочини множаться, президент Республіки підтвердив свою підтримку українському народу та його опору і заявив про свою рішучість зробити так, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Відправивши на місце групу судово-медичних експертів, Франція продовжує свою підтримку у цій сфері, передаючи мобільну ДНК-лабораторію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у розмові Макрон підтвердив бажання Франції й надалі підтримувати Збройні сили України, щоб вони могли протистояти російській агресії.

"Він також розповів про результати свого турне минулого тижня до Камеруну, Беніну та Гвінеї-Бісау, під час якого на інформаційному рівні рішуче засудив війну, яку веде Росія, зокрема на африканському континенті", - наголошується в повідомленні.

Президенти домовилися продовжувати спільні зусилля щодо протидії російській дезінформації у глобальному масштабі.

Макрон привітав вихід із Одеського порту першого судна з українським зерном. Він також зазначив, що європейські зусилля щодо експорту українського зерна сухопутним і річковим транспортом триватимуть у рамках коридорів солідарності.

"Насамкінець президент Республіки підтвердив президенту Зеленському своє бажання надати короткострокову макроекономічну підтримку Україні та відновленню країни", - повідомили в Єлисейському палаці.

 

 

Теги: #франція #розмова #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 01.08.2022
Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

17:06 01.08.2022
Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

07:21 01.08.2022
Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

21:25 30.07.2022
Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

20:57 29.07.2022
Блінкен у розмові з Лавровим попередив про санкції у разі приєднання Росією українських територій

Блінкен у розмові з Лавровим попередив про санкції у разі приєднання Росією українських територій

21:29 28.07.2022
Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

20:16 28.07.2022
Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

22:05 27.07.2022
Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

07:13 27.07.2022
Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

18:54 26.07.2022
Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

Рятувальники призупинили розбір завалів будівлі ремонтної бази залізничної дороги в Бахмуті через загрозу обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА