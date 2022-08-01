Події

18:46 01.08.2022

Рятувальники призупинили розбір завалів будівлі ремонтної бази залізничної дороги в Бахмуті через загрозу обстрілу

1 хв читати

З огляду на загрозу обстрілу виконання робіт на зруйнованій двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці у місті Бахмуті призупинено, повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"О 17:20 01.08.2022 року у зв'язку із безпосередньою небезпекою особовому складу через бойові дії, призупинено проведення робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу 30.07.2022 двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці в місті Бахмут", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Внаслідок події загинули дві особи, під завалами можливе перебування ще однієї людини.

З початку робіт виконано розчищення та розбір майже 250 тонн зруйнованих елементів будівлі ремонтної бази залізниці. Роботи продовжаться 2 серпня.

Теги: #бахмут #завали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 30.07.2022
У Бахмуті через обстріли зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, під завалами знайдено тіло чоловіка - ДСНС

У Бахмуті через обстріли зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, під завалами знайдено тіло чоловіка - ДСНС

18:29 29.07.2022
У Краматорську завершили розбір завалів на місці зруйнованого після ракетного удару житлового будинку, виявлено тіло загиблого чоловіка

У Краматорську завершили розбір завалів на місці зруйнованого після ракетного удару житлового будинку, виявлено тіло загиблого чоловіка

14:56 27.07.2022
Тіло ще одного загиблого виявили рятувальники під завалами готелю у Бахмуті, роботи тривають - ДСНС

Тіло ще одного загиблого виявили рятувальники під завалами готелю у Бахмуті, роботи тривають - ДСНС

12:26 27.07.2022
У Бахмуті внаслідок російського обстрілу частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку, вилучено тіло загиблого - ДСНС

У Бахмуті внаслідок російського обстрілу частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку, вилучено тіло загиблого - ДСНС

11:36 27.07.2022
Рятувальники виявили тіло загиблого внаслідок ворожого влучення в готель у Бахмуті

Рятувальники виявили тіло загиблого внаслідок ворожого влучення в готель у Бахмуті

08:08 26.07.2022
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованого ворожими обстрілами будинку культури у Чугуєві

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованого ворожими обстрілами будинку культури у Чугуєві

10:43 21.07.2022
Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

21:15 17.07.2022
Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення

Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення

20:34 12.07.2022
З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих

14:27 11.07.2022
З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 24 загиблих, врятовано ще одну людину - ДСНС

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 24 загиблих, врятовано ще одну людину - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА