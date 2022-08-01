Рятувальники призупинили розбір завалів будівлі ремонтної бази залізничної дороги в Бахмуті через загрозу обстрілу

З огляду на загрозу обстрілу виконання робіт на зруйнованій двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці у місті Бахмуті призупинено, повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"О 17:20 01.08.2022 року у зв'язку із безпосередньою небезпекою особовому складу через бойові дії, призупинено проведення робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу 30.07.2022 двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці в місті Бахмут", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Внаслідок події загинули дві особи, під завалами можливе перебування ще однієї людини.

З початку робіт виконано розчищення та розбір майже 250 тонн зруйнованих елементів будівлі ремонтної бази залізниці. Роботи продовжаться 2 серпня.