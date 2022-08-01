Через декілька тижнів може стати відомо, чи можуть бути відкриті порти в Миколаєві, – голова ОВА

Можливо, через декілька тижнів буде зрозуміло, чи зможуть відкрити порти в місті Миколаєві, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Можливо, за два тижні буде розуміння, чи можуть бути відкриті миколаївські порти. В цій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої перемоги", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.