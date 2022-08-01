Події

18:07 01.08.2022

Через декілька тижнів може стати відомо, чи можуть бути відкриті порти в Миколаєві, – голова ОВА

1 хв читати
Через декілька тижнів може стати відомо, чи можуть бути відкриті порти в Миколаєві, – голова ОВА

Можливо, через декілька тижнів буде зрозуміло, чи зможуть відкрити порти в місті Миколаєві, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Можливо, за два тижні буде розуміння, чи можуть бути відкриті миколаївські порти. В цій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої перемоги", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

 

Теги: #миколаїв #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 01.08.2022
Мінінфраструктури вивчає можливість запуску безпечного відправлення зерна з морпорту "Миколаїв"

Мінінфраструктури вивчає можливість запуску безпечного відправлення зерна з морпорту "Миколаїв"

10:42 31.07.2022
Внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджені готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО - голова ОВА Кім

Внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджені готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО - голова ОВА Кім

07:49 31.07.2022
Росіяни на ранок неділі знову здійснили потужні обстріли Миколаєва

Росіяни на ранок неділі знову здійснили потужні обстріли Миколаєва

06:41 31.07.2022
Росіяни масовано обстрілюють Миколаїв у ніч на неділю, у місті лунають вибухи, зокрема касетні снаряди

Росіяни масовано обстрілюють Миколаїв у ніч на неділю, у місті лунають вибухи, зокрема касетні снаряди

06:41 31.07.2022
Росіяни масовано обстрілюють Миколаїв у ніч на неділю, у місті лунають вибухи, зокрема касетні снаряди

Росіяни масовано обстрілюють Миколаїв у ніч на неділю, у місті лунають вибухи, зокрема касетні снаряди

14:29 30.07.2022
У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

12:44 30.07.2022
Ще дві людини померли внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві - мер

Ще дві людини померли внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві - мер

12:29 30.07.2022
Ворог вночі обстріляв Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С", пошкоджені житлові будинки у двох районах - мер

Ворог вночі обстріляв Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С", пошкоджені житлові будинки у двох районах - мер

10:56 30.07.2022
Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

14:19 29.07.2022
Одеські порти завантажують зерно в судна, що очікують можливості вийти в море - заступник глави ОП Тимошенко

Одеські порти завантажують зерно в судна, що очікують можливості вийти в море - заступник глави ОП Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

Ще чотири HIMARS прибули в Україну - глава Міноборони

Україна розшукує 203 дітей, більшість із яких зникли в зоні бойових дій

На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів

ОСТАННЄ

Стефанчук: ВР найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Міносвіти опублікувало алгоритм дій учителів на занятті в разі оголошення сигналу повітряної тривоги

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги - КМДА

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

Двом псевдозаступникам адміністрації Енергодару повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

Байден закликає РФ показати готовність до роботи зі США щодо контролю над озброєннями

Генпрокурор на зустрічі з послами: Подія в Оленівському ізоляторі та тортури військовополонених - відвертий і цинічний ляпас міжнародній спільноті

Ще чотири HIMARS прибули в Україну - глава Міноборони

Кандидатуру на посаду глави СБУ ще не внесено - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА