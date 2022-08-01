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17:28 01.08.2022

Міносвіти опублікувало алгоритм дій учителів на занятті в разі оголошення сигналу повітряної тривоги

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Міносвіти опублікувало алгоритм дій учителів на занятті в разі оголошення сигналу повітряної тривоги

Міністерство освіти і науки опублікувало алгоритм дій учителів на занятті під час оголошення сигналу повітряної тривоги.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, цей алгоритм розроблено на основі рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

У відомстві наголошують, що в навчальних закладах мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу.

Зокрема, необхідно здійснити: ознайомлення з місцем розташування укриттів фонду захисних споруджень цивільного захисту, з правилами поведінки під час переміщення до укриття і перебування в ньому; пояснення дій, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації або інструкції закладу; обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти з собою в укриття; розподіл учасників освітнього процесу в укриттях з урахуванням місткості та розташування; встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого й безпечного переміщення.

"Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу в супроводі з учителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з алгоритмом, у разі сигналу небезпеки: відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу, вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття; необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет, для супроводу початкових класів можуть бути залучені асистенти; для надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.

Також відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мають перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, після завершення перевірки прямувати до найближчого укриття; учні, які перебувають на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд; усередині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам процесу швидко та спокійно зайняти місця; під час перебування в захисній будівлі учителі та відповідальні особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

Після завершення небезпеки й оголошення про відбій тривоги учителі та відповідальні особи стежать за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.

"Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У разі присутності дітей з особливими освітніми потребами (ООП) попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП", - зазначають у міністерстві.

Теги: #укриття #школи

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