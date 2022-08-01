Події

17:20 01.08.2022

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

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Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок, Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову із Салліваном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Вони поінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби української армії.

Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок США у посилення обороноздатності України, наголошується у повідомленні.

Теги: #розмова #підготовка #байден #зеленський

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