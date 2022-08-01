Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло троє людей, шістнадцять – поранено

Минулої доби неділі внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 16 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda