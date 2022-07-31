У каналі "Дунай – Чорне море" український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм, потерпілих немає

Український лоцманський катер отримав пробоїну внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм у гирлі Бистре (Новостамбульське) в українській частині гирла Дунаю, через який проходить глибоководний судноплавний канал "Дунай – Чорне море".

"У дунайському гирлі Бистре внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйований малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини уточнюються", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці в неділю.

Прохід гирлом Швидке тимчасово обмежений, йдеться у повідомленні.