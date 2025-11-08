На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

Дитина постраждала через небережне поводження дорослого з невідомим вибуховим пристроєм у Станіславі Херсонської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо, що вчора у Станіславі через вибух невідомого предмета постраждала дитина. У 12-річного хлопчика — вибухова травма та уламкові поранення спини і ніг. Трагедія сталася через необережне поводження дорослого з вибуховим пристроєм", - написав він у Телеграмі.