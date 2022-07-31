Події

08:21 31.07.2022

Чорногорія засудила збройну агресію РФ проти України

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Чорногорія засудила збройну агресію РФ проти України

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого російськими військами проти України як незалежної та міжнародно-визнаної держави, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Ще один потужний жест високоцінної підтримки з боку Чорногорії – Парламентська Резолюція засудила збройну агресію Росії проти України і твердо підтримала територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #резолюція #чорногорія #осуд

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