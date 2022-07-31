Чорногорія засудила збройну агресію РФ проти України

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого російськими військами проти України як незалежної та міжнародно-визнаної держави, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Ще один потужний жест високоцінної підтримки з боку Чорногорії – Парламентська Резолюція засудила збройну агресію Росії проти України і твердо підтримала територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться в повідомленні.