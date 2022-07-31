ЗС України відкинули окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках

Збройні сили України відкинули російських окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках, де росіяни вели штурмові дії, проте зазнали втрат.

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України, на Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Також безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

Водночас, на Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. З метою сковування дій Сил оборони, знову продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Цього разу до шостого серпня поточного року.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії вздовж державного кордону України, проводить систематичні обстріли позицій українських військ вздовж усієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення настання підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова. В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла.

На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів.

На Сіверському напрямку здійснював обстріли із артилерії біля Слов’янська, Сіверська, Виїмки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів в неподалік Спірного та Григорівки.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки. Вів штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, успіху не мав, відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка та Новопіль. Авіаційні удари зафіксовано неподалік Степового і Малих Щербаків.

На Запорізькому напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку. Продовжує здійснювати вогневий вплив та авіаційні удари для сковування дій наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат та посилення військ.

Здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Осокорівка, Іванівка, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Благодатне, Українка, Прибузьке та Дніпровське. Вів повітряну розвідку позицій українських військових.