Події

07:04 31.07.2022

Зеленський закликав мешканців Донбасу виїхати з регіону

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Зеленський закликав мешканців Донбасу виїхати з регіону

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх громадян країни, які мешкають на Донбасі, евакуюватися з регіону.

"Багато хто відмовляється виїхати... Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити", - сказав він у традиційному відеозверненні у суботу ввечері.

"Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це", - сказав він.

Він зазначив, що "урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо".

"Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #донбас #жителі #зеленський

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