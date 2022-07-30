Події

15:05 30.07.2022

Вісім гаубиць Krab готові до відправлення в Україну з Польщі - ЗМІ

1 хв читати

Перші 8 самохідних гаубиць AHS Krab, вироблені Польщею в рамках міжурядової угоди з Україною щодо постачання зброї, готові до відправлення Києву, повідомляє polskieradio24.

"Вісім гаубиць з підписаного в червні контракту з Україною готові до передання одержувачу. За даними Агентства радіоінформації, техніка очікує на завершення останніх формальностей і буде перевезена в Україну", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Польщі завершується чергова підготовка солдатів української армії, які будуть працювати з гарматними гаубицями, інформує polskieradio24.

Контракт на суму понад 3 млрд злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 AHS Krab і додаткових машин.

Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні. Ця техніка була подарована з коштів польської армії, нагадує видання.

Теги: #польща #krab

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 28.07.2022
Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

11:14 26.07.2022
Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

17:24 25.07.2022
У Польщі запрацював Український освітній хаб - Міносвіти

У Польщі запрацював Український освітній хаб - Міносвіти

11:32 25.07.2022
Україна отримала танки PT-91 Twardy від Польщі

Україна отримала танки PT-91 Twardy від Польщі

19:56 24.07.2022
У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

20:45 23.07.2022
Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

18:18 19.07.2022
Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

11:15 18.07.2022
Ветслужби Польщі з 25 липня припиняють вимагати довідки про здоров'я домашніх тварин під час ввезення з України

Ветслужби Польщі з 25 липня припиняють вимагати довідки про здоров'я домашніх тварин під час ввезення з України

19:07 16.07.2022
Біженці з України в Польщі отримали доступ до медичної допомоги нарівні з громадянами

Біженці з України в Польщі отримали доступ до медичної допомоги нарівні з громадянами

07:57 14.07.2022
Поляки забракували технічний стан двох вагонів поїзда Варшава-Київ, але "Укрзалізниця" довезла всіх пасажирів вчасно

Поляки забракували технічний стан двох вагонів поїзда Варшава-Київ, але "Укрзалізниця" довезла всіх пасажирів вчасно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

Ще дві людини померли внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві - мер

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

США почали процес придбання ЗРК NASAMS для України

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

Двоє пацієнтів померли внаслідок зараження віспою мавп в Іспанії

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

Україна не брала б участі в жодних домовленостях без впевненості в здатності захистити Південний регіон від атак з Чорного моря - МЗС у відповідь на висловлювання конгресменки Спартц

У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

Україна ще не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці - Лубінець

Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА