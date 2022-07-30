Вісім гаубиць Krab готові до відправлення в Україну з Польщі - ЗМІ

Перші 8 самохідних гаубиць AHS Krab, вироблені Польщею в рамках міжурядової угоди з Україною щодо постачання зброї, готові до відправлення Києву, повідомляє polskieradio24.

"Вісім гаубиць з підписаного в червні контракту з Україною готові до передання одержувачу. За даними Агентства радіоінформації, техніка очікує на завершення останніх формальностей і буде перевезена в Україну", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Польщі завершується чергова підготовка солдатів української армії, які будуть працювати з гарматними гаубицями, інформує polskieradio24.

Контракт на суму понад 3 млрд злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 AHS Krab і додаткових машин.

Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні. Ця техніка була подарована з коштів польської армії, нагадує видання.