Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

У п'ятницю, 29 липня, під Верхньокам'янським у Луганській області українськими військовими зупинено просування розвідгрупи російських окупантів. Противник продовжує обстріл території регіону із ствольної та реактивної артилерії, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора під Верхньокам'янським наші бійці вчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження та змусили відступити", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Глава ОВА наголосив, що противник відійшов ще на п'яти напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців.

"Росіяни продовжують знищувати населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено 7 ракет, проведено 7 артилерійських атак, одна танкова, використано міномети", - написав Гайдай.

Він наголосив, що ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, завдавши ударів щонайменше по 6 населених пунктах.