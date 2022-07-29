Події

18:29 29.07.2022

У Краматорську завершили розбір завалів на місці зруйнованого після ракетного удару житлового будинку, виявлено тіло загиблого чоловіка

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У Краматорську завершили розбір завалів на місці зруйнованого після ракетного удару житлового будинку, виявлено тіло загиблого чоловіка

У Краматорську завершено роботи з розбору завалів на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Краматорськ. Завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу було виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що загалом унаслідок обстрілу загинули двоє людей і постраждали п'ятеро (з них два рятувальники, які були госпіталізовані до лікарні).

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв про трьох поранених унаслідок удару, про загиблих не повідомлялося. Удару по приватному сектору міста (селище Біленьке) було завдано в п'ятницю вранці.

Пізніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула і п'ятеро дістали поранень.

Теги: #будинок #краматорськ #завали

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