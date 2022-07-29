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17:07 29.07.2022

Суд відхилив позов автора проєкту "Квіти України" щодо порушення авторських прав

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Суд відхилив позов автора проєкту "Квіти України" щодо порушення авторських прав

Шевченківський райсуд Києва відхилив позов автора проєкту павільйону "Квіти України" (Київ) архітектора Миколи Левчука щодо порушення авторських прав, повідомила ініціативна група "Зберегти Квіти України".

"28 липня відбулося фінальне судове засідання щодо порушення авторських прав. Суддя не задовольнив позов Левчука. Мотивацію суддю ми дізнаємося через 10 днів із повного тексту рішення. Готуємо апеляцію", – йдеться у повідомленні групи у телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно з ним, позов Левчука ґрунтувався на тому, що він як автор проєкту павільйону не погоджував реконструкцію будівлі. Водночас, згідно з чинним законодавством у сфері архітектури та авторських прав, він мав право перешкоджати внесенню змін до затвердженого проєкту.

Інша сторона стверджує, що авторські права на будівлю належать інституту "Київпроєкт", а демонтаж частини будівлі був спричинений його аварійністю, зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2021 році забудовник павільйону розпочав демонтаж частини будівлі, що викликало громадський резонанс. Пізніше у серпні 2021 року навчально-методичний павільйон "Квіти України" набув статусу виявленого об'єкта культурної спадщини Києва, його також було внесено до реєстру державних пам'яток Мінкульту.

Теги: #суд #нерухомість #квіти_україни

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