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14:54 29.07.2022

Кулеба закликає партнерів суворо засудити обстріл росіянами колонії в Оленівці та визнати РФ державою-терористом

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Кулеба закликає партнерів суворо засудити обстріл росіянами колонії в Оленівці та визнати РФ державою-терористом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає всіх партнерів суворо засудити воєнний злочин РФ - обстріл колонії в Оленівці Донецької області - та визнати РФ державою-терористом.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів суворо засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - написав Кулеба у своєму твіттері.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Теги: #реакція #кулеба #оленівка

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