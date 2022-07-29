Події

13:59 29.07.2022

Україна очікує сигналу від представників ООН і Туреччини щодо початку транспортування зерна - Зеленський

2 хв читати
Україна очікує сигналу від представників ООН і Туреччини щодо початку транспортування зерна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області ознайомився із завантаженням українського зерна на судно-зерновоз для подальшого експорту.

Як повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, завантаження відбулося в Морському торговельному порту "Чорноморськ".

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", – сказав Зеленський.

За словами президента, експорт збіжжя розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.

Зеленський зазначив, що Україна очікує від партнерів – представників Організації об'єднаних націй та Туреччини – сигналів щодо початку транспортування зерна, яке може розпочатися найближчими днями.

"Наша сторона повністю готова. Усі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччини, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв'язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", – розповів президент.

Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції.

"Для нас важливо, щоб Україна залишалася гарантом світової продовольчої безпеки", - наголосив він.

Разом із Зеленським із процесом завантаження зерна ознайомилися представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, зокрема посол США Бріджит Брінк, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Італії П'єр Франческо Дзадзо, посол Канади Лариса Ґаладза, посол Німеччини Анка Фельдгузен, заступник глави представництва ЄС Ремі Дюфло, координатор системи ООН Оснат Лубрані. Президент також провів зустріч із представниками дипломатичного корпусу, під час якої було обговорено питання експорту зерна та міжнародної підтримки України.

Зеленський також відвідав українських захисників, які лікуються в одному з медичних закладів. Серед пацієнтів лікарні, зокрема, – громадянин Іспанії, який захищає Україну в лавах Інтернаціонального легіону. Глава держави поспілкувався з бійцями та побажав їм якнайшвидшого одужання.

Теги: #зерно #порти #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 29.07.2022
Кожен третій українець страждає від браку продовольства - ВПП ООН

Кожен третій українець страждає від браку продовольства - ВПП ООН

13:25 29.07.2022
Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування - Зеленський

Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування - Зеленський

13:07 29.07.2022
Збитки, завдані сільськогосподарському сектору внаслідок війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів - FAO

Збитки, завдані сільськогосподарському сектору внаслідок війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів - FAO

10:54 29.07.2022
Посли G7 прибули до Одеси, наголошують на важливості зернової угоди – Сіммонс

Посли G7 прибули до Одеси, наголошують на важливості зернової угоди – Сіммонс

09:24 29.07.2022
Україна просить Ліван вжити заходів для з'ясування обставин заходження у порт Триполі сирійського судна з краденим українським ячменем – посольство

Україна просить Ліван вжити заходів для з'ясування обставин заходження у порт Триполі сирійського судна з краденим українським ячменем – посольство

22:01 28.07.2022
Україна зробить усе, що від неї залежить, щоб коридор з експорту зерна запрацював

Україна зробить усе, що від неї залежить, щоб коридор з експорту зерна запрацював

18:50 28.07.2022
Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

18:22 28.07.2022
Зеленський вручив перші паспорти юним українцям

Зеленський вручив перші паспорти юним українцям

17:57 28.07.2022
Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана

Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана

17:52 28.07.2022
Зеленський очікує посилення санкцій у наступному санкційному пакеті

Зеленський очікує посилення санкцій у наступному санкційному пакеті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 15 осіб зросла кількість поранених унаслідок удару по житловому кварталу Миколаєва - заступник голови Офісу президента

Метою російського обстрілу Оленівки є зрив домовленостей щодо обміну полонених - Подоляк

На референдумі про вступ до ЄС та НАТО понад 90% опитаних проголосували б "за" – соцопитування КМІС

Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування - Зеленський

ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

До 15 осіб зросла кількість поранених унаслідок удару по житловому кварталу Миколаєва - заступник голови Офісу президента

Метою російського обстрілу Оленівки є зрив домовленостей щодо обміну полонених - Подоляк

На референдумі про вступ до ЄС та НАТО понад 90% опитаних проголосували б "за" – соцопитування КМІС

ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

Понад 6,6 млн людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами - МОМ

Російським пропагандистам Гаспаряну та Сергейцеву оголошено про підозру, їх оголошено в міжнародний розшук – СБУ

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, щонайменше троє людей поранено – мер

Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод із РФ - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА