Україна очікує сигналу від представників ООН і Туреччини щодо початку транспортування зерна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області ознайомився із завантаженням українського зерна на судно-зерновоз для подальшого експорту.

Як повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, завантаження відбулося в Морському торговельному порту "Чорноморськ".

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", – сказав Зеленський.

За словами президента, експорт збіжжя розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.

Зеленський зазначив, що Україна очікує від партнерів – представників Організації об'єднаних націй та Туреччини – сигналів щодо початку транспортування зерна, яке може розпочатися найближчими днями.

"Наша сторона повністю готова. Усі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччини, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв'язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", – розповів президент.

Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції.

"Для нас важливо, щоб Україна залишалася гарантом світової продовольчої безпеки", - наголосив він.

Разом із Зеленським із процесом завантаження зерна ознайомилися представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, зокрема посол США Бріджит Брінк, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Італії П'єр Франческо Дзадзо, посол Канади Лариса Ґаладза, посол Німеччини Анка Фельдгузен, заступник глави представництва ЄС Ремі Дюфло, координатор системи ООН Оснат Лубрані. Президент також провів зустріч із представниками дипломатичного корпусу, під час якої було обговорено питання експорту зерна та міжнародної підтримки України.

Зеленський також відвідав українських захисників, які лікуються в одному з медичних закладів. Серед пацієнтів лікарні, зокрема, – громадянин Іспанії, який захищає Україну в лавах Інтернаціонального легіону. Глава держави поспілкувався з бійцями та побажав їм якнайшвидшого одужання.