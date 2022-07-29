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13:24 29.07.2022

ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

Збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, заявляють у Генштабі ЗСУ.

"Збройні сили Росії здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися, зокрема, українські полонені. Російські окупанти переслідували у такий спосіб свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Наслідки обстрілу уточнюються.

У Генштабі наголосили, що за інформацією командувача Ракетних військ та артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка ЗСУ ударів не завдавали.

Також військові додали, що ЗСУ "завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї завдають виключно точних ударів лише по військових російських об'єктах".

Генштаб ЗСУ зазначив, що українські військові в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, не вели і не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #обстріл #фейк #генштаб_зсу

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